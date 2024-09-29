الأحد 29 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سيارات كيا تتعرض لقرصنة تهدد أمن أصحابها

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

سيارات كيا، تعرضت برمجة سيارات كيا للقرصنة وفتح وتشغيل أي سيارة كيا عن بعد باستخدام لوحة ترخيص السيارة فقط، حيث يستخدم  بعض ضغطات المفاتيح المصممة بعناية لتحقيق نفس التأثير لسرقة السيارة.

حيث طرحت كيا برمجة بعنوان كونكت Kia Connect، وهي بمثابة الخدمة المتصلة التي تربط السيارة بالإنترنت حتى يتمكن المالك من فتح سيارته بسهولة أو تشغيل التدفئة عندما يكون الجو باردًا في الخارج، مما سهل اختراق  كل سيارات كيا المتصلة بالإنترنت.

 

وأكدت الدراسات أن استخدام واجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية لاستخراج رقم تعريف السيارة (VIN) الخاص بسيارة الضحية باستخدام لوحة ترخيص، ويمكن ربط رقم التعريف بطلب التاجر المزور، وهكذا يمكن الوصول عن بُعد على الفور إلى أي من طرازات كيا التي يبلغ عددها حوالي 20 طرازًا تم إنتاجها على مدار العقد الماضي.

 

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