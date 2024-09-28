السبت 28 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

فرقة البالية تتألق في حفل تدشين الاتحاد الشبابي لدعم مصر ببورسعيد (صور)

حفل تدشين الاتحاد
حفل تدشين الاتحاد الشبابي لدعم مصر في بورسعيد، فيتو

دشن الاتحاد الشبابي لدعم مصر التابع لوزارة الشباب والرياضة فرقة البالية الخاصة بالاتحاد 
تحت عنوان فرقة (ballerina queen ) للأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في إحتفالية ضخمه أقيمت على مسرح مدرسه بورسعيد الدولية.

جانب من تدشين فرقه الباليه، فيتو


ترأس حضور حفل الافتتاح  المهندس فتحي شومان رئيس الاتحاد، وأحمد السعيد نائب رئيس الاتحاد، وحسن فتحي شومان نائب رئيس الاتحاد،و كابتن رويدا محمد مدير عام الفريق والمنسق الرياضي بالاتحاد.

وشارك في حضور الإحتفالية لفيف من الكوادر والقيادات الشبابيه وعلى رأسهم المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني ببورسعيد، وخالد النحله وكيل مديرية الشباب والرياضه لشؤون الرياضه ببورسعيد، وأحمد الشحنه مدير المدينه الشبابيه، بجانب لفيف من القيادات الشعبية والحزبية والسياسية.

 حفل تدشين الاتحاد الشبابي لدعم مصر في بورسعيد، فيتو 

فرقه البالية تتألق في حفل التدشين
وشهدت الإحتفالية فقرات لفريق الباليه للأطفال والتي حازت على إعجاب الجميع،وحصدت فرقه الباليه تصفيق منقطع النظير من كل الحضور مؤكدين على موهبه كل الأطفال والدقه والمهاره في تدريبهم مما انعكس على ظهورهم على خشبه المسرح بتلك الاستعراضات والفقرات المبهره.

حفل تدشين الاتحاد الشبابي لدعم مصر في بورسعيد، فيتو 


وحرص القائمون على حفل التدشين أن تكون الحفل تغرس الروح الوطنية والانتماء في نفوس الأطفال والشباب، لذلك تضمنت الحفل فقره كامله تحدث فيها البطل عادل العطفي أحد أبطال حرب اكتوبر المجيده، عن أحداث الحرب والبطولات والتحديات العظيمه وبذل الروح والدم على خط بارليف دفاعا عن وطننا الغالي مصر

حفل تدشين الاتحاد الشبابي لدعم مصر في بورسعيد، فيتو 

ومن جانبه، أكد أحمد السعيد نائب رئيس الاتحاد الشبابي لدعم مصر والتابع لوزاره الشباب والرياضه بأن تدشين الإتحاد لفرقه باليه الأطفال يأتي في إطار اهتمام الاتحاد بالنشىء الجديد وغرز فيهم مبادئ المحبه والسلام وتنميه مواهبهم وذلك لأن الفن الراقي هو أسمى الطرق لخلق مواطن سوي محب للحياه ومحب للوطن.

حفل تدشين الاتحاد الشبابي لدعم مصر في بورسعيد، فيتو 

وتابع مؤكدًا أن الفتره المقبله ستشهد مفاجآت كثيره سيعلن عنها الاتحاد تباعًا، وذلك لدعم الشباب وتطويره في شتى المجالات الفنيه والثقافيه والاجتماعيه والرياضية المختلفه.

حفل تدشين الاتحاد الشبابي لدعم مصر في بورسعيد، فيتو 

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اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بورسعيد حرب أكتوبر المجيدة مديرية الشباب و الرياضة

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