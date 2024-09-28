الدوري الإنجليزي، إيفرتون يفوز على كريستال بالاس 2-1
فاز فريق إيفرتون على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.
سجل هدفي إيفرتون اللاعب دوايت ماكنيل في الدقيقتين 47 و54، بينما سجل مارك جويهي هدف كريستال بالاس في الدقيقة 10.
وبهذه النتيجة، يرفع إيفرتون رصيده إلى 4 نقاط بعدما حقق أول فوز له في البريميرليج هذا الموسم ويحتل الترتيب الخامس عشر في جدول الدوري الانجليزي.
بينما يتجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.
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