الدوري الإنجليزي، إيفرتون يفوز على كريستال بالاس 2-1

فاز فريق إيفرتون على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هدفي إيفرتون اللاعب دوايت ماكنيل في الدقيقتين 47 و54، بينما سجل مارك جويهي هدف كريستال بالاس في الدقيقة 10.

وبهذه النتيجة، يرفع إيفرتون رصيده إلى 4 نقاط بعدما حقق أول فوز له في البريميرليج هذا الموسم ويحتل الترتيب الخامس عشر في جدول الدوري الانجليزي.

بينما يتجمد رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.