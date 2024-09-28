مشروع حقن التربة الرملية بالطين يفوز بجائزة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

حقق مشروع استخدام تكنولوجيا حقن التربة الرملية بحبيبات السلت والطين، لتحسين خواص الأراضى الصحراوية بالجائزة الأولى، ضمن فئة المشروعات فئة المشروعات المتوسطة، في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام ٢٠٢٤ ممثلا عن محافظة مطروح.

وتم عقد مؤتمر للإعلان عن نتائج المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات (الإسكندرية - البحيرة - مطروح) والذى حضره الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقاموا بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة فى ال٦ فئات.

وكرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور علي عبد العزيز – الأستاذ المساعد بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية ورئيس مشروع حقن التربة الرملية بالسلت والطين بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة لفوز المشروع المقدم منه فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فئة المشروعات المتوسطة على مستوى محافظة مطروح لما كان له الأثر البالغ والملموس في إظهار محافظة مطروح بالمظهر المشرف.



يذكر أن هذا المشروع يعد من المشروعات الخضراء الذكية الصديقة للبيئة والذى يعزز تطبيقه العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كما ان هذه التكنولوجيا حاصلة علي براءة اختراع تحمل (رقم 31153) تحت عنوان (تركيبة من معقد غروي عضوي معدني مشحون بالعناصر الكبرى والصغرى تحقن لمعالجة التربة الرملية) من أكاديمية البحث العلمى لذا تعد هذه المبادرة فرصة هامة لجذب المستثمرين لتطوير هذا المشروع بجميع تكنولوجياته المختلفة من فئة المشروعات المتوسطة الي فئة المشروعات الكبري، مما يؤهله مستقبلا أن يصبح من أهم المشروعات القومية فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية لتوطين منتج محلى فى مصر.