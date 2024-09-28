تقديم جزء ثانَ من مسلسل "منورة بأهلها"
يقوم المؤلف محمد أمين راضي حاليًا بكتابة أحداث الجزء الثاني من مسلسل "منورة بأهلها"، حيث انتهى من كتابة ما يقرب من 5 حلقات من أحداث العمل.
ومن المقرر أن يتم ترشيح أكثر من فنانة لتقوم ببطولته العمل من بينهم رانيا يوسف وأورى جودة، ولكن حتى الأن لم يتم الاستقرار على أى منهم لتكون بطلة الجزء الثاني.
قصة مسلسل منورة بأهلها
وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل منورة بأهلها كل من: الفنانة ليلى علوي، باسم سمرة، سلوى خطاب، ناهد السباعي، غادة عادل، كريمة منصور، سلوى محمد علي، نور محمود، علي العربي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله.
ودارت أحداث مسلسل منورة بأهلها في إطار تشويقي وإثارة، حول الضابط المحقق في جريمة قتل انتقامية لرجل مجهول، فيبدأ بكشف الحقيقة من خلال قصاصات من الصور يجدها في منزله.
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