السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تقديم جزء ثانَ من مسلسل "منورة بأهلها"

مسلسل منورة باهلها
مسلسل منورة باهلها

يقوم المؤلف محمد أمين راضي حاليًا بكتابة أحداث الجزء الثاني من مسلسل "منورة بأهلها"، حيث انتهى من كتابة ما يقرب من 5 حلقات من أحداث العمل.

ومن المقرر أن يتم ترشيح أكثر من فنانة لتقوم ببطولته العمل من بينهم رانيا يوسف وأورى جودة، ولكن حتى الأن لم يتم الاستقرار على أى منهم لتكون بطلة الجزء الثاني.


قصة مسلسل منورة بأهلها

وشارك في بطولة الجزء الأول من مسلسل منورة بأهلها كل من: الفنانة ليلى علوي، باسم سمرة، سلوى خطاب، ناهد السباعي، غادة عادل، كريمة منصور، سلوى محمد علي، نور محمود، علي العربي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله.

ودارت أحداث مسلسل منورة بأهلها في إطار تشويقي وإثارة، حول الضابط المحقق في جريمة قتل انتقامية لرجل مجهول، فيبدأ بكشف الحقيقة من خلال قصاصات من الصور يجدها في منزله.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل منورة بأهلها منورة بأهلها 2 يليل علوى محمد امن راضي رانيا يوسف مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

رانيا يوسف تكشف مفاجأة عن فيلم التاروت: فيه كلب وقطة وبغبغان (فيديو)

رانيا يوسف تتحدث عن مسلسلها الجديد "روج أسود"

الأكثر قراءة

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

أول قرار من جوميز للاعبي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

وجدوا الجثة وتعرفوا عليها، تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال نصرالله (صور)

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

منوعات

المزيد

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على الأموال الكثيرة

ما هو رأي الدين في السحر والسحرة والإيمان بهما؟ دار الإفتاء تجيب

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية