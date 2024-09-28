السبت 28 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

السيسى ينيب وزير الدفاع والإنتاج الحربى في إحياء الذكرى السنوية لـ عبد الناصر

جانب من المشاركة,
جانب من المشاركة, فيتو

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى المشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وفى تقليد عسكرى أصيل قام الفريق أول عبد المجيد صقر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

 

كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الزعيم الراحل من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب فى نضالها من أجل الاستقلال والحرية.

 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة بتأييد من جموع الشعب المصرى للقضاء على الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

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