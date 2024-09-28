وزير الدفاع يشهد تنفيذ المشروع التكتيكى بالذخيرة الحية بالجيش الثالث الميدانى

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى بإستخدام الذخيرة الحية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من قادة القوات المسلحة ، والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

وألقى اللواء أح هشام شندى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميدانى على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار وبذل الغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وملخص الأعمال السابقة، كما تضمنت المرحلة الرئيسية إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الإحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، وتم دفع العناصر المدرعة والميكانيكية لإختراق الدفاعات المعادية والإشتباك معها وتدميرها بمعاونة الهيلوكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدى لهجمات العدو المضادة , كما قامت عناصر القوات الخاصة من المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإبرار والإغارة لتدمير الأهداف المكتشفة، كذلك تم دفع الأنساق الإدارية والطبية والتخصصية لرفع الكفاءة الفنية وإستكمال تنفيذ باقى المهام .



ظهر خلال المشروع المهارات الميدانية والقتالية العالية لكافة الأسلحة والتخصصات المنفذة وقدرتهاعلى التعامل مع الأهداف الميدانية وإصابتها من الثبات والحركة، فضلًا عن الإحترافية فى إدارة أعمال القتال فى العمق وسرعة إكتشاف وتحديد الأهداف المعادية والتعامل معها فى الوقت والمكان المحددين.

وفى ختام المرحلة نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهود التى يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالآداء المتميز والإستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عالية , مؤكدًا أن القوات المسلحة بما تملكه من إمكانات وقدرات بمختلف تخصصاتها قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته فى ظل ما تموج به المنطقة من تحديات راهنة , كما أشار إلى أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع يقدم رسالة طمأنة للشعب المصرى العظيم على قواته المسلحة وإستعدادها القتالى الدائم لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت تنفيذ أعمال القتال لإقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية التى نفذت طلعات للإستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم, وناقش عدد من القادة والضباط بالمشروع فى أسلوب تخطيط وإدارة المهام وكيفية التعامل مع المواقف التكتيكية الطارئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء تنفيذ مراحل المشروع.