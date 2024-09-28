السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لمتابعة تفعيل مبادرة "بداية" جديدة لبناء الإنسان

وكيل تعليم دمياط تتفقد سير العمل بمدارس عزبة البرج

الدكتورة رباب زيدان
الدكتورة رباب زيدان وكيل مديرية التربية والتعليم

تفقدت الدكتورة رباب زيدان، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم السبت، عدة مدارس بإدارة عزبة البرج التعليمية، رافقها خلال الجولة نور عامر مدير إدارة ومحمد أبو رجب وكيل الإدارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

وكيل مديرية تعليم دمياط تتابع سير العملية التعليمية

 

متابعة انتظام الدراسة بالفصول

تفقدت "وكيل المديرية" كل من مدرسة  ٢٥ يناير الابتدائية ومدرسة أحمد الغباشي الابتدائية وتابعت الدكتورة رباب زيان  انتظام الدراسة بالفصول الدراسية ومعدلات نسب حضور التلاميذ داخل المدرسة، مشيدة بالحضور المميز للتلاميذ والتلميذات والتزامهم بالزي المدرسى، كما تابعت  جداول المعلمين ودفاتر التحضير، والإشراف المدرسى.

واطمأنت "وكيل المديرية" على انتظام سير العملية التعليمية وحسن توافر وسائل الأمن والسلامة ومدى نظافة المدارس.

الدكتورة رباب زيدان تتابع الفصول الدراسية

 

وعلى جانب آخر شهدت "وكيل المديرية" تفعيل  المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مؤكدة على نشر الوعي بأهداف المبادرة وتحقيق رؤية  مصر 2030.

وأشادت "وكيل المديرية" بمشاركة إدارة عزبة البرج التعليمية في فعاليات المبادرة بمركز شباب مدينة عزبة البرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان انتظام سير العملية التعليمية تحقيق رؤية مصر 2030 تعليم دمياط مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان محمد رمضان غريب وكيل مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بدمياط عزبة البرج

مواد متعلقة

مدير "تعليم دمياط" يتفقد مدارس فارسكور (صور)

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

عقب إعلانها استشهاد حسن نصر الله، انهيار إعلامية على الهواء (فيديو)

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

كيف علق أبو عبيدة على استشهاد حسن نصر الله؟

منوعات

المزيد

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

جوميز يصنع التاريخ مع الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية