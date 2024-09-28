وكيل تعليم دمياط تتفقد سير العمل بمدارس عزبة البرج

لمتابعة تفعيل مبادرة "بداية" جديدة لبناء الإنسان

تفقدت الدكتورة رباب زيدان، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم السبت، عدة مدارس بإدارة عزبة البرج التعليمية، رافقها خلال الجولة نور عامر مدير إدارة ومحمد أبو رجب وكيل الإدارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

وكيل مديرية تعليم دمياط تتابع سير العملية التعليمية

متابعة انتظام الدراسة بالفصول

تفقدت "وكيل المديرية" كل من مدرسة ٢٥ يناير الابتدائية ومدرسة أحمد الغباشي الابتدائية وتابعت الدكتورة رباب زيان انتظام الدراسة بالفصول الدراسية ومعدلات نسب حضور التلاميذ داخل المدرسة، مشيدة بالحضور المميز للتلاميذ والتلميذات والتزامهم بالزي المدرسى، كما تابعت جداول المعلمين ودفاتر التحضير، والإشراف المدرسى.

واطمأنت "وكيل المديرية" على انتظام سير العملية التعليمية وحسن توافر وسائل الأمن والسلامة ومدى نظافة المدارس.

الدكتورة رباب زيدان تتابع الفصول الدراسية

وعلى جانب آخر شهدت "وكيل المديرية" تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مؤكدة على نشر الوعي بأهداف المبادرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشادت "وكيل المديرية" بمشاركة إدارة عزبة البرج التعليمية في فعاليات المبادرة بمركز شباب مدينة عزبة البرج.