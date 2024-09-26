مدير "تعليم دمياط" يؤكد على توفير بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين

قام محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارة دمياط التعليمية، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العملية التعليمية.

شملت الجولة مدارس عباس حلمي زاهر تعليم أساسي والإمام العادل والشاعر الأسمر الابتدائيتين.

وكيل الوزارة يؤكد سد عجز المعلمين وتناسب الكثافة الطلابية مع الإمكانيات المتاحة

وخلال الجولة، اطمأن "وكيل الوزارة" على انضباط الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية بشكل عام، كما قام بتفقد الفصول الدراسية والتأكد من سد عجز المعلمين وتناسب الكثافة الطلابية مع الإمكانيات المتاحة.

وكيل الوزارة يشيد بجهود المعلمين والطلاب.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن إعجابه بالمستوى التعليمي الذي شاهده في المدارس التي زارها، مشيدًا بجهود المعلمين والطلاب.

وأكد "وكيل الوزارة" أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، معربًا عن ثقته في قدرة المعلمين والطلاب على تحقيق المزيد من الإنجازات.