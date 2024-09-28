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ثقافة وفنون

وفاة زوجة يوسف شاهين الفرنسية عن عمر يناهز 95 عامًا

يوسف شاهين وزوجته
يوسف شاهين وزوجته

رحلت زوجة المخرج الراحل يوسف شاهين الفرنسية كوليت فافودون، عن عمر ناهز 95 عامًا.

وأعلنت ماريان خوري ابنة شقيقة المخرج يوسف شاهين عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت: "ورحلت رفيقة درب يوسف شاهين، كوليت فافودون عن عمر 95 سنة.

زواج يوسف شاهين

وارتبط يوسف شاهين عاطفيًا بالفرنسية المولودة بالإسكندرية عام ١٩٥٥، "كوليت فافودون"، وذلك بعد معاناته من قصة حبه لفاتن حمامة التي باءت بالفشل، ثم تحول الارتباط إلى زواج لنهاية العمر، إذ استمر زواجهما حتى وفاته.

 

 

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