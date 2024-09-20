أيتن عامر حبيبة محمد رجب في مسلسل الحلانجي برمضان 2025

تعاقدت الفنانة أيتن عامر على بطولة مسلسل الحلانجي، أما الفنان محمد رجب والمقرر عرضه خلال مسلسلات رمضان 2025، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها قريبًا.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتلعب أيتن عامر شخصية حبيبته والتي تعمل في معرض سيارات ونتعرف على محمد رجب وتنشأ بينهما قصة حب قوية والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

يأتى ترشيح الفنانة أيتن عامر بعد النجاح الذى حققته مع محمد رجب فى السينما والتليفزيون، فكانت أولى الأعمال التى جمعتهما هو فيلم "سالم أبو أخته" عام 2014، والذى حقق نجاحا فى شباك التذاكر، ليستكملا الثنائي نجاحهما فى السينما بفيلم "بيكيا" عام 2018، ليشكل محمد رجب وأيتن عامر ثنائيًا ناجحا تجمعهما كيميا تظهر بشكل كبير على الشاشة.

ولم يقتصر ظهور الثنائي أيتن عامر ومحمد رجب فى السينما فقط، بل قدما عملًا دراميًا ناجحًا هو مسلسل "الأخ الكبير"، والذى لاقى ردود أفعال واسعة ونال استحسان الجمهور وحاز بالمتابعة والمشاهدات وقت عرضه، وهو ما يجعل الجمهور متشوقًا ومنتظرًا لرؤية الثنائي مرة أخرى فى مسلسل يعرض فى الماراثون الرمضاني 2025.

وتنتظر النجمة أيتن عامر طرح فيلمها الجديد "عنب" فى دور عرض السينمات ابتداء من 19 سبتمبر الجاري، وتجسد خلاله شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور أحداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.