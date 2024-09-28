السبت 28 سبتمبر 2024
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محافظات

إحالة 86 طبيبا و61 موظفا للتحقيق فى سوهاج

مستشفى ساقلتة المركزى
مستشفى ساقلتة المركزى

إحالة لجنة التفتيش المالى والادارى والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته  86 طبيب وكذلك 61 موظف للتحقيقات خلال زيارة مفاجئة لمستشفى ساقلتة العام وذلك لعدم الانضباط والتواجد أثناء فترة العمل كان ذلك برفقة مديرة المستشفى ومسؤول الحضور والانصراف ومدير التمريض

اللجنة تتفقد العيادات الخارجية وتقف على انضباط العمل بها 

كما قامت اللجنة بتفقد الاقسام والعيادات الخارجية بالمستشفى وتبين  انتظام العمل بها من خلال تواجد الأطباء ذات التخصصات المختلفة بإمكانهم والتعامل مع المترددين على تلك العيادات

مرور تلك اللجان بناءا على تعليمات المحافظ 

الجدير بالذكر مرور تلك اللجان بناءا على تنفيذ تعليمات محافظ سوهاج  وتوجيهات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة 

 

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