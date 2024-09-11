صحة سوهاج يوجه التفتيش المالي والإدارى بمراجعة ومراقبة المخزون بمخازن مستشفى ساقلتة

كلف اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج كلا من التفتيش المالي والإداري والإدارة الهندسية بالمديرية بتوجيه لجنة مشتركة لمراجعة ومراقبة المخازن بمستشفى ساقلتة المركزي وذلك لفرض الرقابة والحوكمة على تلك المخازن وتدوير المخزون حسب الاحتياج الأولويات لتحقيق اقصى استفادة ممكنه من المتاح وكذلك ترشيد الإستهلاك مما يساعد في تقديم خدمه طبية افضل للمواطن السوهاجي المتردد على مستشفيات القطاع الصحي وكذلك ترشيد الإستهلاك

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

كما أوصي "دويدار " اعضاء اللجنه المقرر لها مراجعه تلك المخازن بإعداد تقرير مفصل عن كل المخزون وحالته واستخداماته لمناقشة ذلك مع الإدارت المعنية والمختصة لمعرفه الاحتياجات الفعلية حسب تقرير اللجنة



وكيل صحة سوهاج ضرورة إحكام الرقابة والحوكمة على المخازن المختلفة للقطاع الصحي بالمحافظة

كما اكد وكيل صحة سوهاج انه سيتم تعميم مراجعه جميع المخازن التابعه لمستشفيات ووحدات القطاع الصحي بالمحافظة تباعًا لافتًا الى مراجعه أحتياطات السلامة والصحة المهنية داخل تلك المخازن ومدى توافر الاشتراطات ووسائل الحماية والأمان بها