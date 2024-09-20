تداول 34 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدرت هيئة ميناء دمياط اليوم بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء، أفاد بأن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18382 طنا تشمل: 6317 طن يوريا صب و4218 طن أسمنت و2332 طن رمل زجاجى معبأ و1065 طن ملح صب و4450 طن بضائع متنوعة.

حركة البضائع من داخل ميناء دمياط.. فيتو

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55891 طنا تشمل: 14049 طن حديد و6188 طن زيت طعام و16700 طن قمح و1454 طن خشب زان و17500 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1566 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 201 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3411 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101692 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232085 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3836 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ وشبرا، و 3 قطارات بعد تفريغ 75 حاوية 40 قدما قادمين من الاسكندرية والسخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5035 حركة.