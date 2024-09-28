السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع مع نائب وزير الصحة تنفيذ مبادرة الــ 1000 يوم الذهبية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية خلال المتابعة

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمكتبه، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية الطبية بالمحافظة وعلى رأسها مبادرة "الــ 1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية _والتي أصبحت مشروعًا قوميًا_ يستهدف حل القضية السكانية، وبناء الإنسان المصري، مما يسهم في خلق جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

"الشيوخ" يعود للانعقاد في الدور الخامس الأربعاء المقبل

نجم آرسنال السابق يثير الجدل حول انتقال هالاند للدوري السعودي

في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين،جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

 

وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية هي أول محافظة نفذت المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، وحققت معدلات تنفيذ متميزة بها، مثمنًا دور وزارة الصحة وجميع الجهات المعاونة الفعال في دعم القطاع الطبي، والارتقاء بجميع الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية.

وأكد سيادته أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحقيق أكبر استفادة للمواطن السكندري وخاصة بالمناطق النائية.

هذا وتناول اللقاء، الحديث عن استعدادات محافظة الإسكندرية لاستضافة "اليوم العالمي للمدن" في 31 أكتوبر 2024، حيث أكد السيد الفريق أحمد خالد على التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتكثيف التجهيزات والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث العالمي، وإظهار الإسكندرية بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

والجدير بالذكر أن مبادرة "الــ 1000 يوم الذهبية" تهدف إلى حل قضية السكان بشكل جذري من منظور حق الطفل في الرعاية المتميزة طوال الألف يوم الأولى من عمره والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين، بالإضافة إلى توعية الأسرة بالمفاهيم الصحية مثل: أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضًا تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل، وكيفية الاهتمام بالطفل خلال 1000 يوم الذهبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن الأسرة المصرية

الأكثر قراءة

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

بيان عاجل من حماس بعد استشهاد حسن نصر الله

اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم لاتخاذ قرار مصيري

قرارات جمهورية مرتقبة خلال ساعات

حزب الله يعلن استشهاد حسن نصر الله

سعر جرام الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث

الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، من هو هاشم صفي الدين؟

منوعات

المزيد

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

علي كركي.. وزير الدفاع والرجل الأخطر في هرم السلطة بحزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية