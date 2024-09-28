تجديد حبس سائق سيارة نقل دهس طفلًا في حلوان
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سائق سيارة نقل تسبّب في وفاة طفل عمره 8 سنوات، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد للمقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان، إخطار من مستشفى اليوم الواحد، باستقباله جثمان طفل (طالب مقيم بكفر العلو)، توفى متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.
وبالانتقال وسؤال والد الطفل، الذي يعمل حدادًا ومقيم بالعنوان ذاته، قرّر بأنه أثناء لهو نجله أمام العقار الذي يسكن فيه، تشبث بسيارة نقل تصادف سيرها، واختل توازنه وسقط أرضًا ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في وفاته جنائيًا.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وتم تحديد هوية سائق السيارة وتمكّن ضباط مباحث القسم من تحديد بيانات المركبة، وهي سيارة نقل كان يقودها سائق عمره 28 عامًا، ومقيم بدائرة قسم التبين، وتم إلقاء القبض عليه وضبط السيارة، وبمواجهته أيّد ما سبق، وتبيّن عدم حمله أية تراخيص.
تحرّر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.