الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قبل مناقشتها بدور الانعقاد المقبل، تعديلات جديدة على قانون المرور

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يعد مشروع قانون بشأن تعديل قانون المرور بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، من مشروعات القوانين المتوقع مناقشتها بدور الانعقاد المقبل بـ مجلس النواب، وذلك بعدما وافق عليه مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة.

تشديد بعض العقوبات

ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة في حالات طمس اللوحات لتصل إلى الحبس والغرامة المالية بخمسة آلاف جنيه.

وترصد فيتو أبرز التعديلات بمشروع القانون كالتالي:

 بهدف مشروع القانون لتأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري. 

كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

مضاعفة العقوبات

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحبس والغرامة اللوحات المعدنية تعديل قانون المرور مركبات النقل السريع مشروعات القوانين مجلس الوزراء مجلس النواب لوحات معدنية

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن اللوحات المعدنية المميزة.. يحق للمالك نقلها على أي سيارة باسمه.. «م هـ م 4» بسعر 13 مليون جنيه.. وهذه طرق المزايدة والشراء إلكترونيًا

سيف بـ ربع مليون جنيه، لوحات معدنية مميزة تدخل المنافسة

القبض على قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية بالشروق

حبس وغرامة 5 آلاف جنيه، عقوبات منتظرة لجريمة طمس اللوحات المعدنية

الأكثر قراءة

روح الفانلة السوداء، تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

المندوه يعلن تنظيم الزمالك احتفالية كبرى بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

صدمة في الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب قراري كولر وجوميز

القنبلة MK 84 الخارقة للتحصينات.. استخدمها جيش الاحتلال في عملية اغتيال حسن نصر الله (إنفوجراف)

خبير عسكري يكشف سر اختراق حزب الله واغتيال حسن نصر والقيادات

وزير الخارجية الأسبق: تصريحات نتنياهو عن تغيير خريطة الشرق الأوسط تدفع صانع القرار المصري لهذا الأمر

كذب المنجمون، حقيقة تسبب السحر في مرض مؤمن زكريا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29- 09- 2024

منوعات

المزيد

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

القنبلة MK 84 الخارقة للتحصينات.. استخدمها جيش الاحتلال في عملية اغتيال حسن نصر الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري: السحر من أشد أنواع الأذى الموجود في القرآن وقد يؤدي للمرض والموت

المزيد
الجريدة الرسمية