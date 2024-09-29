قبل مناقشتها بدور الانعقاد المقبل، تعديلات جديدة على قانون المرور

يعد مشروع قانون بشأن تعديل قانون المرور بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، من مشروعات القوانين المتوقع مناقشتها بدور الانعقاد المقبل بـ مجلس النواب، وذلك بعدما وافق عليه مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة.

تشديد بعض العقوبات

ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة في حالات طمس اللوحات لتصل إلى الحبس والغرامة المالية بخمسة آلاف جنيه.

وترصد فيتو أبرز التعديلات بمشروع القانون كالتالي:

بهدف مشروع القانون لتأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري.

كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

مضاعفة العقوبات

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.