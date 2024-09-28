السبت 28 سبتمبر 2024
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محافظ القاهرة: توفير كافة أنواع الدعم لذوى الهمم

جانب من الاحتفالية،
جانب من الاحتفالية، فيتو
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 شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة احتفالية مؤسسة "حياة كريمة" باليوم العالمى للغة الإشارة " مبادرة اتكلم هنسمعك" والتى تقيمها المؤسسة للعام الثانى على التوالى، وذلك بمتحف الطفل للحضارة والابداع بحى غرب مدينة نصر.

 

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اليوم العالمى للغة الإشارة


شهد الاحتفالية م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، ود. مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، وأحمد فرغلى المنسق العام للمؤسسة ومدير فرع القاهرة.
وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير كافة أوجه الدعم لهم ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة وأهمية دمجهم فى المجتمع.

 

ذوى القدرات الخاصة


وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى.


وأشاد محافظ القاهرة بالمشغولات والمنتجات اليدوية الموجودة بالمعرض مشيرًا إلى أنه سيتم اشراك أصحابها فى كافة المعارض التى ستقيمها المحافظة تشجيعًا لهم ولخلق فرص عمل تناسب مواهبهم. 


وضمت فعاليات الاحتفالية التى أقيمت بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والصحة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة عروضًا فنية بلغة الاشارة، ومعرضًا للمشغولات اليدوية والفنية لذوى الاعاقة السمعية، كما تم تنفيذ حملة للتوعية بسرطان الثدى والكشف المبكر عنه عند الفتيات والسيدات من عمر ١٨ عامًا.
 

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المنتجات اليدوية اليوم العالمي للغة الاشارة حي غرب مدينة نصر حياة كريمة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة

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