السبت 28 سبتمبر 2024
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سياسة

أستاذ علوم سياسية: اغتيال حسن نصر الله لن يكسر المقاومة

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال  حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد يُشعل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل متسارع، ربما يصل إلى مرحلة الانفجار.

وأضافت أن هذا التصعيد يأتي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، الأمين العام لحركة المقاومة الفلسطينية، مما يجعل من الاغتيال الأخير بمثابة زلزال يؤثر على المنطقة بأكملها.

وأوضحت البشبشي لـ فيتو أن إسرائيل تُصِر على استخدام سلاح الاغتيالات والتصفية الجسدية لعناصر المقاومة، سواء في حركة حماس أو حزب الله، مشيرة إلى أن هذه الأفعال لن تكسر إرادة المقاومة، بل ستدفعها لإعادة تشكيل استراتيجياتها. 

وأكدت أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة، حيث ستسعى إسرائيل لتوسيع دائرة عملياتها لتشمل دولًا مثل سوريا والأردن.

كما لفتت إلى أن فكرة المقاومة قائمة في جميع الشعوب العربية، وأن الحل الوحيد لوقفها يكمن في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. 

وأشارت إلى إمكانية حدوث اغتيالات لقادة إسرائيليين في الداخل والخارج، وعودة عمليات خطف الطائرات الإسرائيلية والمساندين لهم، في حال استمرت هذه السياسات التصعيدية.

جيش الاحتلال: مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت. 

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