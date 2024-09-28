حساب منسوب لنجل نصر الله يكشف معلومات جديدة عن مقتل زعيم حزب الله

أعلن حساب منسوب لجواد حسن نصر الله على منصة «إكس»، اليوم السبت، سلامة والده السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني.

وقال نصر الله في تغريدة على منصة (X)، إن «سماحة والدي السيد حسن نصر الله بألف خير وسلامة ومن معه كلهم بخير».

وتابع جواد تغريدته بقوله «الخزي والعار للصهاينة»

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قادة بحزب الله بينهم علي كركي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل مقتل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله.

وتشهد الساحة الإعلامية، حالة من تضارب الأنباء حول مصير حسن نصر الله أمين حزب الله بعد استهداف الجيش الإسرائيلى للمقر الرئيسى للحزب ببيروت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف القيادة المركزية لـ "حزب الله"، مؤكدا أن هدف القصف كان اغتيال عدد من قادة حزب الله بينهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى، أن الضربة كانت موجهة واستطاعت تدمير المقر بالكامل.