لحاجزي شقق الإسكان، كيفية التعاقد على توصيل الغاز لوحدتك السكنية

تعهد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان بتكثيف الجهود لسرعة تسليم شقق مشروعات الإسكان الاجتماعي للحاجزين بشكل متتال.

ويستعد الحاجزون لاستلام شقق وزارة الإسكان بالمدن الجديدة، وتوصيلها بالمرافق سواء غاز أو كهرباء.

ونستعرض خطوات التعاقد على عداد الغاز الطبيعي:

أولا: طلب معاينة

1. الاتصال بخدمة عملاء شركة الغاز

2. تحديد موعد لفتح الشقة

3. ضرورة وجود الأجهزة المطلوب التوصيل لها ووجود عداد كهرباء



ثانيا: التوجه لمقر شركة الغاز

المستندات التالية:

1. صورة بطاقة سارية

2. صورة محضر استلام الوحدة

3. خطاب من شركة الكهرباء مختوم لشركة الغاز يفيد بتركيب عداد الكهرباء + صورة

طرح جديد للوحدات المهنية والإدارية والتجارية

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للوحدات المهنية والإدارية والتجارية للبيع بنظام المزاد العلني.

وتطرح بمدينة النوبارية عدد ١١ محلا تجاريا وعدد ١ صيدلية بمساحات تتراوح بين ١٣ م٢ الي ١٠٠ م٢، وعدد ٢ وحدة مهنية وإدارية.

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