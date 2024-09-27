قبل التقديم، التفاصيل الكاملة لشقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن بدء طرح كراسات الشروط لحجز شقق ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة بنظام الحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز، والتقديم خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد 29 /9 /2024.

ويضم الطرح شقق جنة مصر بنظام الحجز الفوري، بعدد من المدن الجديدة والشقق كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، في كمباوند متكامل الخدمات.

وحددت الوزارة شروط التقديم والحجز كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

-ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

شقق المشروع للحجز الفوري

وتطرح الوزارة شقق المشروع للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة، وسداد قيمة جدية الحجز.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

ويقوم جهاز المدينة بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.