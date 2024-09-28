وزير التعليم العالي: اشتراك موحد لوسائل النقل العام للطلاب
كشف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيقا تاما يتم حاليا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة النقل، بشأن تخصيص اشتراك موحد لطلاب الجامعات يشمل الاشتراك في "المترو - القطار السريع - النقل العام - القطارات".
جولة وزير التعليم العالي بجامعة حلوان
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية على هامش جولته في جامعة حلوان الأهلية، أن الاشتراك سيكون رمزيا ولطلاب الجامعات والمعاهد المختلفة، مشيرا الي ان العمل مع الجهات المعنية يتم على أكمل وجه لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.
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