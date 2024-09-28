أزمة النزلات المعوية، بيت الزكاة يطلق قافلة تتضمن 10 شاحنات مياه شرب نقية لأسوان

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات» بإطلاق قافلة تتضمن 10 شاحنات عملاقة محملة بمياه الشرب النقية لمحافظة أسوان، لدعم الجهود المبذولة لاحتواء أزمة النزلات المعوية المستمرة منذ أيام هناك؛ وذلك في إطار برنامج «إغاثة» الذي يستهدف تقديم الإغاثات العاجلة لأهالينا في جميع أنحاء الجمهورية.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان اليوم السبت الموافق 28 من سبتمبر 2024م، أن توجيه القافلة إلى أسوان يأتي في إطار جهود البيت المستمرة في تقديم الدعم اللازم للمستحقين وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية والمستلزمات الإغاثية على مدار العام، عن طريق القوافل التي يتم توجيهها إلى المناطق النائية والحدودية على مستوى الجمهورية لدعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر، فضلًا عن تقديم المساعدات الإغاثية للدول المتضررة من الحروب والسيول وعلى رأسهم القوافل التي تم إرسالها إلى فلسطين والسودان وسوريا وتركيا.

وأعرب «بيت الزكاة والصدقات» عن أمله في انتهاء الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد استمراره في تقديم الدعم للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية؛ إعمالًا لقول النبي ﷺ: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.