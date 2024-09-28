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ثقافة وفنون

"الدراويش" على رأسها، عرض 8 أفلام على شاشة "الوثائقية" الليلة

الوثائقة
الوثائقة

تستعد شاشة الوثائقية لعرض سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية على مدار ساعات اليوم السبت 28 سبتمبر 2025.

أفلام الوثائقية

وستعرض الوثائقية ثمانية أفلام وهى “أسرار كنيسة نوتردام- سابقين عصرهم - الدراويش- آخر أيام الجماعة - بشر فوق العادة- ألعاب أولمبية- ألوان حقيقية- وحكايات من زامبيا”.

 

 

قناة الوثائقية

 تصدر القناة الوثائقية المصرية عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  وتعد  أول قناة من نوعها في مصر.

ويترأس الإعلامي شريف سعيد القناة الوثائقية المصرية، بينما يترأس الإعلامي أحمد الدريني قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة وتستهدف القناة الوثائقية الجديدة المشاهد المصري والعربي،  وتهتم القناة الوثائقية الجديدة بالإنجازات المصرية على مدار التاريخ في العديد من القطاعات.

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