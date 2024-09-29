الأحد 29 سبتمبر 2024
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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية، قصة استشهاد القديس بروفوريوس

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس بروفوريوس.

واستشهد القديس بروفوريوس، وكان في أول حياته ممثلًا هزليًا وثنيًا في عهد الملك الإمبراطور يوليانوس الجاحد، الذي في يوم مولده أقام حفلًا كبيرًا لعظماء مملكته وأحضر رجال الملاهي لإحياء هذا الحفل وكان بينهم بروفوريوس، فأمره الملك أن يستهزئ بطقوس المسيحيين. فقام بتمثيل بعض الطقوس وعندما وصل إلى طقس المعمودية رشم علامة الصليب على الماء. 

فأضاء الرب بصيرته فرأى نعمة إلهية قد حلّت على الماء ونورًا عظيمًا قد غشاه. فغطس في الماء ثلاث مرات ثم صعد منه ولبس ثيابه، وأقر أنه مسيحي. فحسب الحاضرون ذلك أنه أحد أدوار التمثيلية، لكن بروفوريوس صار يصيح بشدة أنا مسيحي. فاندهش الملك وكل الحاضرين حينما رأوه جادًا في حديثه. 

فبدأ الملك يلاطفه واعدًا إياه بعطايا جزيلة، ولما لم يفلح في إرجاعه عن الإيمان بالسيد المسيح، أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة.

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