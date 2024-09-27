كوكتيل مخدرات، سقوط تجار "الكيف" في القرنة

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القرنة بالبر الغربي.

تفاصيل الواقعة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا في تجارة المخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة المواد المخدرة.

المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط «ع.م.م» 39 عاما بدون عمل ومقيم القبلى قامولا دائرة مركز القرنة والثاني «س.م.س» 64 عاما بدون عمل ومقيم القبلى قامولا دائرة مركز القرنة، وبحوزتهما 2 كيلو من جوهر الحشيش 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 100 جرام أفيون، 60 قرص تامول، ومبلغ مالي.

الاتجار بالمواد المخدرة

وبمواجهة التشكيل العصابي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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