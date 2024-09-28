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سياسة

رئيس الإنجيلية: البطولات الوهمية والصراعات تبعدنا عن الطريق وكلمة الله

رئيس الانجيلية
رئيس الانجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل رسامة وتنصيب الأخ المصرح بطرس فوزي بطرس، قسًّا مساعدًا بالكنيسة الإنجيلية بشبرا، وذلك بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس محسن نعيم، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية. كما حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، النائب محمد راضي، والنائب أبانوب عزت، والنائب إيهاب الطماوي، كما شارك في فعاليات برنامج الحفل القس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي بمجمع القاهرة، والقس مدحت سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بملوي، والقس محيي زاهر، نائب رئيس مجلس شؤون القسوس، والقس منسي نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي والكرازي، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة، والشيخ فيكتور فهمي، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي.

وخلال خطاب الاحتفال، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس بطرس فوزي وعائلته وشعب كنيسة شبرا وراعيها بمناسبة تنصيبه قسًّا مساعدًا للكنيسة، مضيفًا: "نحتاج إلى آذان صاغية، وضرورة الانتباه والوعي لكلمات الله دائمًا في حياتنا، لكي لا نكون أدوات في أيدي القوى الشريرة. احذروا يا أحبائي من البطولات الوهمية والصراعات والتحديات الجديدة التي تبعدنا عن الطريق وعن كلمة الله."

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رئيس الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي القس عزت شاكر الانجيلية

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