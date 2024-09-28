5 تكليفات جديدة من محافظ الجيزة لرئيس مركز أطفيح (صور)

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مطولة بمركز ومدينة أطفيح للوقوف علي حالة الطرق والشوارع ومستوى النظافة والإشغالات والتعرف على شكاوى المواطنين.



وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز أطفيح برفع كفاءة وتمهيد وتجريد الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركة سير المواطنين وذلك بشكل دوري لحين الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الجارية وإدراج عدد من الشوارع الحيوية بخطط الرصف والتطوير للتسهيل علي المواطنين.



كما كلف النجار رئيس المركز بمتابعة خطط الرصف الجارية بالشوارع التي تم إدراجها للتطوير مشددًا على ضرورة التواجد الميداني ومتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.



وشدد النجار على متابعة جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة وعدم السماح بوجود أي تجمعات للقمامة ومواجهة أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية.



تكليفات المحافظ جاءت خلال تفقده سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكل من مجمع الخدمات الحكومية بقرية منيل السلطان ومركز ومدينة أطفيح للوقوف علي جودة الخدمات المقدمة المواطنين ومتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء.

حيث كلف محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



محافظ الجيزة يستمع لمطالب عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي

واستمع محافظ الجيزة لمطالب عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي وللتأكد عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.



لافتًا إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات والمعاملات اليومية والهامة للمواطنين انطلاقا من رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.



وأشاد محافظ الجيزة بالمركز التكنولوجي المتكامل لمنيل سلطان لما يقدمه من خدمات للمواطنين علي مدار اليوم وتوفير موظفين ممثلين لعدد من المديريات الخدمية كالتموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البريدية.



رافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد وعبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وعز آمين رئيس مركز ومدينة أطفيح.