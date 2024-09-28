الكهرباء تقدم روشتة للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق ترشيد الاستهلاك في فاتورة الكهرباء الشهرية، وذلك بعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء والتي يتم العمل بها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.



نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين لترشيد الاستهلاك في فاتورة الكهرباء الشهرية وذلك أثناء استخدام المكواة الكهربائية كالتالي:

تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.

البدء بالملابس الجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

استخدام المكواة البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.



أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر 195 قرشا.

الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.

الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.