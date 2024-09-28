ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية" ) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشائهما العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الاجتماعى تحمل أسماء شركات تجارية وهمية تعمل فى مجال الأجهزة الكهربائية والإعلان من خلالها عن توافر أجهزة بأسعار مخفضة وعقب الإيقاع بضحاياهما يقومان بإرسال صور ضوئية لهم لمستندات "مزورة" بقصد إدخال الغش والتدليس عليهم، ومطالبتهم للمجنى عليهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعثر بحوزتهما على (عدد 5 هواتف محمولة – عدد 30 شريحة هاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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