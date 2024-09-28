موقف إنساني لرئيس جامعة القاهرة مع ذوى الهمم (فيديو)
شهد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات افتتاح العام الجامعي الجديد 2024 / 2025، اليوم السبت، أول أيام انطلاق الدراسة، وذلك بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقيادات الجامعة.
وخلال جولة رئيس جامعة القاهرة، شهد موقف إنساني مع ذو الهمم، وحرص علي تحيتهم وبالتحدث معهم والاطمئنان عليهم.
وشهدت جامعة القاهرة، اليوم السبت، في أيام العام الدراسي الجديد استقبال الطلاب الجدد والقدامى بفرقة الفرقة الموسيقية العسكرية قطاع الداخلية، وذلك للترحيب بالطلاب وانطلاق العام الدراسي الجديد.
استقبال الطلاب بجامعة القاهرة
واستقبلت جامعة القاهرة الطلاب بعدد من النشاطات الفنية والترفيهية والرياضية وكذلك التوعوية.
بدء العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة
وحرصت جامعة القاهرة علي تنظيم العديد من النشاطات لاستقبال الطلاب الجدد لتشجيع وزيادة محبة الطلاب للحرم الجامعي ومنها النشاطات الرياضية مثل اللعب برياضيات البينج بونجو، وكرة السلة والقدم بحرم كلية حقوق وكذلك النشاطات الفنية والتوعية التي تفتح عقول الطلاب علي قضايا مهمة مثل "لا للمخدرات" ولا للعنف ضد المرأة وغيرها من القضايا المهمة.
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