كارمن بصيبص تتصدر التريند عقب رسالة مؤثرة لأمهات لبنان

تصدرت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص تريندات المنصات الرقمية عقب خبر حملها من خلال نشر صورة لها ببطنها المنتفخ عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.



وأرفقت الصورة برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن تضامنها مع الأمهات اللبنانيات اللواتي يتعرضن للتهجير من منازلهن خوفا من القذائف والغارات الإسرائيلية.. وكتبت كارمن: إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بآلامكن بعمق أكبر.. وإلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".





جيش الاحتلال يهاجم القيادة المركزية لحزب الله

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم مقر القيادة المركزية لـ"حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.