رئيس جامعة القاهرة يشهد تحية العلم الوطني أول أيام العام الدراسي الجديد (فيديو)

شهد الدكتور سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، أول أيام العام الدراسي الجديد، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

شهدت جامعة القاهرة، اليوم السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد، استقبال الطلاب الجدد والقدامى بفرقة الفرقة الموسيقية العسكرية قطاع الداخلية، وذلك للترحيب بالطلاب وانطلاق العام الدراسي الجديد.

استقبال الطلاب بجامعة القاهرة

واستقبلت جامعة القاهرة الطلاب بعدد من النشاطات الفنية والترفيهية والرياضية وكذلك التوعوية.

بدء العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة

وحرصت جامعة القاهرة علي تنظيم العديد من النشاطات لاستقبال الطلاب الجدد لتشجيع وزيادة محبة الطلاب للحرم الجامعي ومنها النشاطات الرياضية مثل اللعب برياضيات البينج بونجو، وكرة السلة والقدم بحرم كلية حقوق وكذلك النشاطات الفنية والتوعية التي تفتح عقول الطلاب علي قضايا مهمة مثل "لا للمخدرات" ولا للعنف ضد المرأة وغيرها من القضايا المهمة.