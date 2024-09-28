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ثقافة وفنون

3 أفلام سورية بمهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة

مهرجان ليبيا الدورة
مهرجان ليبيا الدورة الأولى، فيتو

تشارك المؤسسة العامة للسينما بثلاثة أفلام روائية قصيرة ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة.

وتُقام الدورة الأولى من المهرجان تحت شعار "دورة المخرج الراحل محمد الفرجاني" الذي سينطلق الثلاثاء القادم الموافق 1 أكتوبر بمشاركة عربية وأجنبية واسعة.

الدورة الأولى من مهرجان ليبيا للأفلام القصيرة


والأفلام السورية هي؛ "كما يليق بك" تأليف رولاف أيوبي وإخراج كوثر معراوي وفيلم "الزريبة" سيناريو وإخراج الأيهم علي وفيلم "أزمة قلبية" إخراج عمرو علي الذي شارك في كتابته مع هوزان عبدو وتتنافس هذه الأفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تضم 32 فيلمًا من دول عربية وأجنبية.


وتضم مسابقة الأفلام الوثائقية 22 فيلمًا عربيًا وأجنبيًا ويتم خلال يومي المهرجان الثاني والثالث تقديم العروض الفنية والأنشطة الثقافية في معهد جمال الدين الميلادي ويختتم المهرجان يوم  4 أكتوبر.


وتضم لجنة تحكيم المهرجان كل من المخرج عبدالله الزروق والفنان علي احمد سالم والمخرج أسامة رزق والمخرج ناجي بوسبعة والدكتور نورالدين سعيد والفنانة خدوجة صبري والمخرج  هاشم الزروق  والسيناريست سراج هويدي.

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