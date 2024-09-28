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بالأسماء، مصرع وإصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

مصرع وإصابة 15 شخصا
مصرع وإصابة 15 شخصا فى حادث تصادم

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل بمقطورة بطريق البحر الأحمر الصحراوي الشرقى بمركز أخميم بسوهاج. 

وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، والمصابين لتلقى العلاج.  

مدير الأمن يتلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم 

 كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل  بطريق البحر الأحمر الصحراوى الشرقى  بمركز اخميم بسوهاج  نتج عنه مصرع 5 وإصابة 10 آخرين.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفـي الحادث: سيارة ميكروباص قيادة المدعو  شريف ع ح ح-سن 48 سائق - ومقيم دائرة المركز، وسيارة نقل بمقطورة " قيادة المدعو / محمود ج ع م- سن 45 سائق - ومقيم المنيا، وقد وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولي واصطدامه بالسيارة الثانية من الخلف حال توقفها علي جانب الطريق

وشملت قائمة أسماء المتوفين كل من:

وخلال التحقيقات تبين  وفاة كل من:-
1- مصطفى ق ك م- سن 20 عامل  
2- محمود ف م ا- سن 19 طالب 
3- عبد الله م ع ع - سن 33 عامل  
4- مصطفي م م م - سن 33 عامل – ومقيمون دائرة المركز 
5- السيد م ا ع- سن 32 حاصل علي دبلوم – ومقيم دائرة المركز [ من مستقلي السيارة الأولي ] وتم نقل الجثامين لمستشفيى أخميم المركزي وسوهاج الجامعي الجديدة  
 

أما قائمة المصابين فتضمنت كلا من: 
1- قائد السيارة الأولى – " كدمات بالرأس
2- مستقلي السيارة الأولى / محمود خ م ا - سن 42 عامل – " كسر بالقدم اليسري " 
3- محمد ا ع م- سن 15 طالب – " جرح بفروة الرأس " 0
4- أحمد ا ح ح - سن 27 عامل – " كدمات بالظهر "  
5- الأمير ح ا ح- سن 28 عامل – " كدمات متفرقة بالجسم " 
6- رزق م ط ع- سن 12 طالب – " جرح بفروة الرأس " 
7- خالد ا ف ح- سن 22 عامل – " كدمات متفرقة بالجسم " 
8- هلال م م ر- سن 21عامل جرح باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم " 
9- محمود ر ع ر - سن 20 عامل – " كدمات متفرقة بالجسم " – ومقيمون دائرة المركز 
10- حسن م را- سن 35 عامل – " اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم " ومقيم بناحية دائرة مركز سوهاج – وتم نقلهم إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

أفاد قائدا السيارتين والمصابين بمضمون ما سبق  وتحرر المحضر اللازم.

 
 

 

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