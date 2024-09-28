سينما وتليفزيون، جمال عبد الناصر الغائب الحاضر فى الفن المصري

تحل اليوم ذكرى رحيل جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر العربية الراحل قبل 54 عاما، إلا أنه ظل حيًا بيننا بفضل شعبيته الطاغية التي مازالت مستمرة وبقوة حتى وقتنا الحالي، وأيضَا بفضل مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والغنائية الراسخة فى القلوب والعقول، وتشاهدها الأجيال بمختلف تتبعاتها.

8 نجوم جسدوا مسيرته

فبالأداء التمثيلي قدم ثمانية نجوم شخصيات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فى مقدمتهم النجم أحمد زكي فى رائعته السينمائية "ناصر 56" الذي تناول خلاله السيرة الذاتية كاملة، وأيضا قدم النجم خالد الصاوي عام 1999 شخصية جمال عبدالناصر فى فيلم سينمائي نسبةً للتشابه بينهما، ولاقي العمل بعض القبول.

وهناك عدد كبير من النجوم قدموا شخصية الزعيم بشكل جانبي فى إطار أعمال فنية تاريخية وهؤلاء هم: نبيل الحلفاوي ورياض الخولي بمسلسل "كوكب الشرق"، وياسر المصري بمسلسل "الجماعة".

كما كان للنجم مجدي كامل أداء رائع لشخصية الزعيم من خلال مسلسلين هما: " ناصر" و"العندليب".

وبجانب شاشات السينما الكبيرة وشاشات التليفزيون.. كان لنجوم الطرب المصري دور بارز فى شعبية الزعيم الراحل واستمرارها وإن غاب بجسده..

يأتي فى المقدمة بلا شك العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي قدم سلسلة الأغنيات لـ جمال عبد الناصر، منها؛ ياجمال يا حبيبنا، ناصر يا حرية، ويا جمال ياحبيب الملايين.



وقدمت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنية شهيرة لها معنون بــ "ياجمال أبو الوطنية"، وتغنت الشحرورة "صباح" بـ أنا شفت جمال، وقدم فري الأطرش أغنية فى عشق جمال عبد الناصر وهي "يا مرحبا بك يا جمال" والتي غناها في عيد الثورة سنة 1964.

كما كان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أوبريت شهير يحمل اسم "الجيل الصاعد" يساند ويدعم جمال عبد الناصر بقوة، وتعاونت بها شادية، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، وحليم...

وغيرها سلسلة طويلة من الأعمال الذي بفضلها أصبح "ناصر " الغائب الحاضر بيننا.