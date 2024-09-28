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بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة النووية الثانية بالضبعة (صور)

تركيب وعاء الاحتواء
تركيب وعاء الاحتواء الداخلي بموقع المحطة النووية بالضبعة

أعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بدء تركيب الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية بموقع المحطة النووية بالضبعة.

تركيب الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل الخاص بالوحدة النووية 

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن وعاء الاحتواء الداخلي يعد أحد أهم العناصر في وحدة الطاقة النووية، حيث يعمل على ضمان السلامة النووية والبيئية للمنشأة النووية، وتتلخص مهمته في منع تسرب المواد المشعة إلى البيئة المحيطة في حالة حدوث أي حالة طوارئ في المحطة النووية، مشيرًا إلى أنه باكتمال تركيب وعاء الاحتواء سيكون تصميمه عبارة عن هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية، وسيضم بداخله المفاعل النووي وكذلك معدات الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية.

 

الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل يتكون من 12 كتلة يتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 80 طنًا، كما شهد موقع المحطة النووية بالضبعة قبل عدة شهور تركيب الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى حيث استغرق تركيبه ثلاثة أشهر بدءًا من مارس حتى مايو الماضي.

من جانبه أكد الدكتور محمد دويدار مدير مشروع المحطة النووية بالضبعة، أن هيئة المحطات النووية شهدت انجازًا جديدًا في مسار تقدم الأعمال بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، حيث تم بدء مرحلة جديدة من مراحل إنشاء الوحدة النووية الثانية ببدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية، كنتيجة لتضافر الجهود بين فريق العمل المصري المتمثل في هيئة المحطات النووية الجهة المالكة وفريق العمل الروسي المتمثل في شركة أتوم ستروى إكسبورت.

المحطة النووية بالضبعة

وأوضح أليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة أتوم ستورى إكسبورت ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، أن الوحدة النووية الثانية تشهد بدء مرحلة جديدة من أعمال الإنشاءات بالمحطة النووية بالضبعة في مصر، حيث إن تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل يمثل أحد العمليات التكنولوجية والتي ينتج عنها التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية في المستقبل، معبرا عن سعادته بالتعاون الوثيق بين الطرفين المصري والروسي، حيث يجري في الوقت الراهن بناء جميع الوحدات الأربع لمحطة الطاقة النووية بالضبعة في آنٍ واحد، مما يضمن التطوير الشامل لموقع الإنشاء بمحطة الطاقة النووية.

 

تعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، حيث هناك أربع وحدات طاقة نووية قيد التشغيل من هذا الجيل.

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