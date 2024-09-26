الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة المحطات النووية: النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات هدف مصر الأول لتغير المناخ

رئيس هيئة المحطات
رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في جلسة حوارية بعنوان "الطاقة منخفضة الكربون: الأساس لمستقبل مستدام" ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، حيث تم مناقشة التحدي الذي يواجه العالم للتغلب على ظاهرة تغير المناخ وتقلب سوق الطاقة. 
 

الطاقة منخفضة الكربون الأساس لمستقبل مستدام


كما ناقشت الجلسة ضرورة التعاون بين البلدان ومجتمعات الأعمال والمجتمع ككل كأمر حيوي وهام نحو التحول للطاقة المستدامة، وأهمية توحيد الجهود وتبادل الحلول التكنولوجية والمعرفة العلمية والخبرة حتى يتم خلق أساس لمستقبل مستدام مما يساعد في الحفاظ على الكوكب وتحسين جودة الحياة.

 

وخلال الجلسة وللرد عن سؤال حول الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مصر لتطوير قطاع الطاقة في إطار التوجه العام نحو التنمية المستدامة ودور محطة الطاقة النووية بالضبعة، أشار الدكتور أمجد الوكيل أن "النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات" يُعد الهدف الأول لاستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تطمح مصر لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 42% بحلول عام 2035. 
 

محطة الطاقة النووية بالضبعة


وأكد أن استراتيجية الطاقة المصرية تتضمن تنويع مزيج الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث أن التنويع فى مزيج الطاقة يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل انبعاث الغازات الدفيئة.
 

تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون


كما أشار الوكيل أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي أحد ركائز التنمية المستدامة لدي مصر وأحد أهم المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن محطة الطاقة النووية بالضبعة بمجرد اكتمالها ستساهم في تعزيز دور مصر في مجال الطاقة المستدامة من خلال إضافة مصدر مستقر للكهرباء منخفضة الكربون مما يساعد في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 14.5 مليون طن سنويًا والمساهمة بنحو ٣٥ مليار كيلوات ساعة من إجمالي الطاقة في مصرعام ٢٠٣٠.


الجدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم إنشاءها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. 
 

مكونات المحطة النووية بالضبعة


وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي.

هذا وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمنًا قوميًا تكنولوجيًا لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها. فخطة «مزيج الطاقة» هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور أمجد الوكيل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة المحطات النووية أسبوع الطاقة الروسي تغير المناخ قطاع الطاقة

مواد متعلقة

هيئة المحطات النووية تستضيف أوائل كليات الهندسة في ندوة تعريفية

هيئة المحطات النووية تعلن وصول الونش العملاق لمحطة الضبعة

الأكثر قراءة

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

وزير التعليم: كثافات الفصول لا تتجاوز 50 طالبا، وهذا موعد إنهاء عجز المعلمين

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

وزير التعليم: إجراءات مختلفة لنظام أعمال السنة، وتدريس منهج جديد كمادة أساسية

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

تفسير حلم النقود الورقية في المنام وعلاقته بالسعادة وراحة البال في الفترة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية