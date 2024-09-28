حيثيات الحكم على المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازة مخدرات

أودعت محكمة الجيزة الحكم بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة الحشيش.

حيثيات حكم محكمة بحيازة حشيش

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وردت معلومات لمعاون المباحث بمركز شرطة الجيزة بأن المُتهم محمد.ع المطلوب ضبطه وإحضاره متواجد بإحدى المناطق الزراعية بدائرة القسم.



وانتقل إليه ورفقته قوة من الشرطة، صوب ذلك المكان، وشاهد الضابط المُتهم ممسكًا بسلاح ناري (فرد خرطوش عيار 16 مللي محلي الصنع) فقام بضبطه واستخلاص السلاح الناري وبإجراء احتياطات الأمن له تبين أن بداخله ذخيرة (طلقة من ذات عياره ومما يستخدم عليه).



وبتفتيشه وقائيًا قبل اصطحابه لمركز الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية، حياله عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر وجد بداخلها قطعتين متوسطتي الحجم لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.



وبمواجهته بتلك المضبوطات أقر بإحرازها وعزا قصده من إحراز السلاح الناري والذخيرة المضبوطين للدفاع عن النفس.



وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطعتين المضبوطتين مع المتهم واللتان وزنتا قائمًا 81.90 (واحد وثمانون جرامًا وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المخدر- المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.



وحيث ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.



وأضافت المحكمة قائلة إنها اطمأنت لحصول الواقعة على صورتها المتقدمة التي اعتنقتها ورسخت وارتسمت لديها اطمئنانها منها إلى حصول على الصورة التي قال بها شاهد الإثبات، والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي ولها أصلها وصداها بالأوراق.



وحيث إنه عن قصد المتهم من إحراز المُخدر المضبوط فالمحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته في وصف الاتهام من أن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار، آية ذلك أن المحكمة لا ترى من بين الأوراق والأدلة التي عولت عليها النيابة في هذا الصدد بثمة دليل مقنع يُمكن لها اتخاذه عمادًا لإسناد ها القصد إليه، حيث أن التحقيقات لم تسفر عن قرينة أو دليل يؤكد قصد الإتجار في حقه، كما لم تضبط معه ثمن أدوات مما تستخدم في الإتجار.