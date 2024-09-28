وصول بعثة منتخب اليد للناشئين بعد التتويج ببطولة إفريقيا بتونس

كرة اليد، أوفد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا برئاسة الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة بالوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2006، قادمة من تونس بعد التتويج ببطولة أفريقيا للناشئين والتأهل لكأس العالم، عقب انتصاره على المنتخب التونسي، بنتيجة 34-29، في المواجهة التي أقيمت على الأراضي التونسية.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلي مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد والدكتور عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ونقل رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، تهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبعثة المنتخب الوطني لكرة اليد ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بهذا الإنجاز، متمنيا التوفيق والنجاح في الفترة المقبلة والظهور بأفضل شكل يليق بالرياضة وكرة اليد المصرية.



وفي ذات السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن تحقيق لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد ناشئين، يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لمنظومة الرياضة المصرية على المستوى القاري، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، ووضعها في المصاف والمكانة العالمية التي تستحقها.

كما أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير والأداء المشرف لمنتخب شباب اليد، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لمنظومة كرة اليد المصرية التي تُعد مثالًا حيًا يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية.