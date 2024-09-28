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الصحة تكشف حصاد قافلة طبية إلى الصومال

القافلة الطبية للصومال
القافلة الطبية للصومال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرسال قافلة طبية لدولة الصومال، تضم فريقا طبيا متخصصا في التخصصات النادرة، مدعوما بالاحتياجات اللازمة لمناظرة المرضى وإجراء الجراحات المتخصصة

يأتى إرسال هذه القافلة لتقديم كافة سبل الدعم للمنظومة الصحية في الصومال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان في استقبال القافلة الطبية الدكتورة مريم محمد، وزيرة الدولة للصحة والخدمات الإنسانية الفيدرالية بالصومال، والسفير محمد الباز سفير مصر لدى مقديشيو، والقنصل العام المصري  كريم هشام.

تدريب الكوادر الطبية الصومالية في التخصصات المختلفة

 


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة الطبية بدأت في تقديم الخدمات الطبية منذ 20 سبتمبر الجاري في مستشفى ديمارتينو العام بالصومال، حيث قدمت خدماتها في تخصصات الجراحة العامة، والجهاز الهضمي، وجراحة الأورام، وجراحة العظام، وأمراض القلب، والأمراض الباطنية، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الأطفال والتخدير، والحالات الحرجة.

وأشار «عبدالغفار» إلى مناظرة  1674 حالة من خلال 7 عيادات خارجية، وتقديم العلاج لهم، بالإضافة إلى إجراء 436 جراحة في التخصصات المختلفة ومتابعتها في الأقسام الداخلية.

وأضاف «عبدالغفار» إنه تم تدريب الكوادر الطبية الصومالية في التخصصات المختلفة داخل أقسام العمليات، والعيادات كما تم تقديم خدمات مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وتم عمل مسح لجميع الأطفال الذين ترددوا على العيادات الخارجية وصرف الدواء والمكمل الغذائي المناسب لكل حالة.

ونوه «عبدالغفار» إلى إنه خلال عمل القافلة الطبية المصرية بالصومال، تم عقد عدة اجتماعات مع الدكتورة مريم محمد، وزيرة الصحة الصومالية، وقيادات وزارة الصحة الصومالية للوقوف على الوضع الصحي الحالي بدولة الصومال ومناقشة أوجه التعاون بين مصر والصومال لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية، ومنها استقدام الكوادر الطبية الصومالية للتدريب داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان المصرية، وكذلك مقترح إنشاء مركز طبي مصري في التخصصات المطلوبة والنادرة، وإنشاء صيدلية مصرية لتقديم الدواء المصري بجودته المتميزة  وسعره التنافسي إلى السوق الصومالي والدول المجاورة وكذلك التعاون في وضع آلية مشتركة لاستقدام المرضى الصوماليين للعلاج داخل المستشفيات المصرية وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمرضى ومرافقيهم، مما يساهم في تنشيط ملف السياحة العلاجية.

 

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ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس القافلة الطبية، إنه في ختام عمل القافلة الطبية  تلقت البعثة شهادات تقدير من وزيرة الصحة الصومالية  تكريما للفريق الطبي المصري، وذلك تقديرا للمجهودات المقدمة لصالح المرضى في الصومال، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على العلاقات المتميزة بين الشعبين، وتوطيدًا للعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصومال.

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