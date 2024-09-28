وزير التعليم العالي يشهد تحية العلم فى أول أيام العام الجديد

أدى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحية العلم والسلام الجمهوري ورفع العلم في أول أيام انطلاق العام الجامعي الجديد 2024-2025.

بدء العام الدراسي الجامعي الجديد

وتبدأ فعاليات اول ايام العام الدراسي الجديد في الجامعات بتدشين مبادرة بداية و100 يوم رياضي، وكذلك تحية العلم وانطلاق فعاليات الأنشطة الطلابية المختلفة.

زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة حلوان



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ان الجامعة الحكومية والفرع الأهلي استقبلوا الطلاب من اول يوم في فعاليات العام الدراسي الجديد، موضحا ان هناك موسما للأنشطة الطلابية سيكون فريد من نوعه حيث تتزين بتدشين مبادرة بداية وكذلك 100 يوم رياضة وصحة في الجامعة، موضحا ان الجامعات تستقبل أكثر من 170 الف طالب منتسب لها بمختلف الكليات، مشيرا الي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيشهد فعاليات اول يوم دراسي قي الجامعة وفرعها الأهلي.



واضح ان الجامعة انتهت من إعلان جداول محاضرات الفصل الدراسي الأول 2024 _2025