عبد الحكيم عبد الناصر: الأوضاع في لبنان وفلسطين تؤكد ضرورة تبني مواقف الزعيم (صور)

أكد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، خلال إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لرحيل والده، أن تزايد الحضور الشعبي والجماهيري إلى ضريح والده يدل على استمرار تأثيره في قلوب المصريين.

وعبّر عبد الحكيم عن شكره للشعب المصري الذي يكرّم ذكرى الزعيم الذي عاش من أجلهم.

ووصف عبد الحكيم والده بأنه "الغائب الحاضر"، مشيرًا إلى القضايا الراهنة التي تواجه الأمة، مثل الأوضاع في لبنان وفلسطين، والتي تؤكد ضرورة تبني مواقف عبد الناصر في مواجهة العدو الغاصب.

وأضاف عبد الحكيم لـ فيتو: "إن مقولة والدي، بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، تبقى صادقة في تعاملنا مع العدو الصهيوني الذي يستبيح الدم العربي".

وجاءت مبادئ عبد الناصر الأساسية التي تمثل رؤية الزعيم في بناء مجتمع قوي وموحد كالتالي:

الحرية والاشتراكية والوحدة كوسيلة لمواجهة مشكلات العالم العربي.

حق الشعب في الحرية التامة.

الاعتقاد بأن الاشتراكية هي أساس التقدم الاقتصادي وبناء مجتمع الكفاية والعدل.

أهمية توزيع الثروة الوطنية لتحقيق التغيير الاجتماعي.

الدعوة إلى الاشتراكية العلمية.

التأكيد على الوحدة كأحد أسس القوة العربية، والعروبة أو القومية العربية كأساس الوحدة.