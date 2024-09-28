اليوم السياحة العالمى، عروض فنية في أسوان (فيديو وصور)

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بتقديم العروض الفنية والفلكلورية بالمزارات السياحية والمناطق الأثرية،ضمن الفعاليات الاحتفالية للمحافظة بيوم السياحة العالمى.

وفى هذا الإطار قام فريق الفن التعبيرى بمركز شباب الحدود التابع لمديرية الشباب والرياضة بتقديم فقرات فنية بمرسى معابد فيله وسط تفاعل وترحيب من الزائرين الأجانب والمشاركة فى الرقصات النوبية.

توزيع الورود على السائحين

وفى نفس السياق قامت فرقة توشكى للفنون التلقائية بتقديم عروضها للأفواج السياحية الوافدة بمطار أسوان الدولى، كما تم توزيع الورود والزهور عليهم، وهو ما لاقى استحسانا وإعجابا وإشادة بهذه اللفتة الراقية.

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