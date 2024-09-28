السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم السياحة العالمى، عروض فنية في أسوان (فيديو وصور)

مرسى معبد فيلة بأسوان
مرسى معبد فيلة بأسوان

 وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بتقديم العروض الفنية والفلكلورية بالمزارات السياحية والمناطق الأثرية،ضمن الفعاليات الاحتفالية للمحافظة بيوم السياحة العالمى.

 

وفى هذا الإطار قام فريق الفن التعبيرى بمركز شباب الحدود التابع لمديرية الشباب والرياضة بتقديم فقرات فنية بمرسى معابد فيله وسط تفاعل وترحيب من الزائرين الأجانب والمشاركة فى الرقصات النوبية.

توزيع الورود على السائحين 

وفى نفس السياق قامت فرقة توشكى للفنون التلقائية بتقديم عروضها للأفواج السياحية الوافدة بمطار أسوان الدولى، كما تم توزيع الورود والزهور عليهم، وهو ما لاقى استحسانا وإعجابا وإشادة بهذه اللفتة الراقية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

​ أسوان معبد فيله السياحة مطار أسوان الدولي الورود

مواد متعلقة

محافظ أسوان يفتتح مشروع الهوية البصرية "رمز النيل " (صور)

محافظ أسوان يؤدى صلاة الغائب على روح شهيد الواجب النقيب محمود جمال (صور)

محافظ أسوان ونائب وزير الإسكان يتفقدان خزان أبوالريش العلوى (صور)

محافظ أسوان يكشف آخر تطورات النزلات المعوية والحالة الصحية للمصابين

الأكثر قراءة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

الكهرباء تقدم روشتة للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الباذنجان 3.5 جنيه، ننشر أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

النيابة تستمع لأقوال ربة منزل حاول سوداني مساعدتها فلقي مصرعه بعين شمس

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

تعرف على موعد حفلات تخرج دفعات جديدة من كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية

منوعات

المزيد

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سلع صدمت المصريين في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بضرورة التفكير في حل المشكلات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية