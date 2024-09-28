مصرع شخص غرقا فى نهر النيل فى سوهاج

لقى شخص مصرعة بنهر النيل بمركز دار السلام تم إنتشال الجثة " بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري ونقلها إلى المستشفى المركزى لانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات .



مدير الأمن يتلقى إخطارا بغرق شخص بنهر النيل بدار السلام



تلقى اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من المقدم محمد عبدالصبور مفتش مباحث مركز شرطة دار السلام بغرق المدعو الضاحي ع س ف- سن 24 عامل ومقيم دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها – وتم نقلها لمشرحة مستشفي دار السلام المركزي.

التحقيقات..شقيق المتوفي ينفي الشبهة الجنائية



وخلال التحقيقات أفاد شقيق المتوفى سعيد سن 35 مزارع – ومقيم بذات الناحية أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر لنيل ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

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