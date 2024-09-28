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حوادث

خلافات حول الميراث، حبس عاطل بتهمة قتل ابن عمه في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل بتهمة قتل ابن عمه بسبب خلافات حول ميراث قطعة أرض بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين أبناء عمومة وسقوط أحدهما قتيل.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة المرج الي مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شاب أبناء عمومة بسبب الخلاف حول قطعة أرض أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج النيابة العامة

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