السبت 28 سبتمبر 2024
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سياسة

توافد العشرات على ضريح عبد الناصر فى ذكرى رحيله الـ 54

جمال عبد الناصر،
جمال عبد الناصر، فيتو

توافد منذ قليل، العشرات من محبي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى الضريح الخاص به بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة، وذلك لإحياء الذكرى الـ٥٤ لرحيل الزعيم.

ذكرى رحيل جمال عبد الناصر 

وحمل الزوار صور الزعيم الراحل، كما وضع آخرون باقات من الورود على الضريح، كما قام بعضهم بقراءة آيات من القرآن الكريم على روح الراحل.

ميلاد جمال عبدالناصر 

وُلد عبد الناصر في حي باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير 1918 بعد انتقال الأسرة للإقامة بالإسكندرية حيث كان يعمل والده وكيلًا لبريد باكوس وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء فى منزل القنواتى بباكوس وبعد ذلك أصبحت الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الزعيم الراحل وأصبح يلجأ إليها بين الحين والآخر.

 إنجازات عبد الناصر
وهناك إنجازات عديدة لعبد الناصر خاصة في ملف العدالة الاجتماعية، حيث كان يرى أن الشعب هو مَن يملك ثروات البلاد ورفض مجتمع الـ 5% الأغنياء بجانب دعم الفلاح ومجانية التعليم وإنشاء المصانع الذى ساهم فى تنفيذ إنجازاته واهتم أيضًا بدعم الفلاح المصرى من خلال طرح أراضٍ زراعية كثيرة للفلاح المصرى من أجل زراعتها وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعي إلى جانب إنشاء المصانع لتشغيل الشباب إلى جانب التعليم.

وجاءت أبرز مبادئ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كالتالي:

  • الحرية والاشتراكية والوحدة للقضاء على مشكلات العالم العربي الأربعة: وهي الاستعمار والتخلف والطبقية والتجزئة بين أقطار العالم العربي.
  • حرية الشعب بكامله.
  • الاعتقاد بأن الاشتراكية أساس التقدم الاقتصادي، وهي أساس بناء مجتمع الكفاية والعدل، والمجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية.
  • توزيع الثروة الوطنية لتحقيق التغيير الاجتماعي.
  • الاشتراكية العلمية.
  •  الوحدة هي أساس القوة العربية، والعروبة أو القومية العربية هي أساس قيام الوحدة.

 

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