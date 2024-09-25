فى ذكراه الـ54، الحزب الناصرى يشكل وفدا لزيارة قبر الزعيم السبت المقبل

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن الحزب يستعد لإحياء الذكرى الـ54 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، الذى توفى فى 28 سبتمبر 1970 ، بإقامة ندوة سياسية عن تاريخ الزعيم جمال عبد الناصر منذ نشأته، والمحطات الحاسمة فى حياته، وتكوين تنظيم الضباط الأحرار.

وفد الحزب الناصرى يزور الضريح

وأكد المستشار محسن جلال في تصريح لـ فيتو أن الحزب سوف يشكل وفدا يضم رئيس الحزب ونوابه وأعضاء المكتب السياسي وأمانات الحزب لزيارة قبر الزعيم جمال عبد الناصر فى التاسعة صباح السبت القادم، ووضع الورود على قبره وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، ثم يتوجه وفد الحزب الناصرى لزيارة متحف الزعيم جمال عبد الناصر ظهرا.

جمال عبد الناصر فى قلوب كل المصريين

وتابع: الزعيم جمال عبد الناصر مازال حيا فى قلوب كل المصريين رغم مرور 54 عاما على وفاته، لأن إنجازاته علامة بارزة فى كافة مناحى الحياة، لذلك نذهب لنجدد العهد للزعيم على مبادئ ثورة ٢٣يوليو، التى أعادت الحق للمصريين ليختاروا مصيرهم بإرادتهم، ومشروع عبد الناصر النهضوى يتم تنفيذه الآن فى وجود الرئيس السيسي، لإعادة بناء مصر ، ولعل ما يجرى على أرض مصر من إنجازات خير شاهد على ذلك.



وتحل السبت القادم 28 سبتمبر الذكرى 54 لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذي توفي في يوم 28 سبتمبر من عام 1970 حيث يحيي أنصار الزعيم وأسرته ذكرى رحيله.



وولد جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918 في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.



وانتقل عبد الناصر في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد بالإسكندرية.



وأنهى دراسته الابتدائية في قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحي الظاهر بالقاهرة في عام 1937.



وفى يوم 28 سبتمبر من عام 1970 وتحديدا بعد انتهاء القمة العربية عانى جمال عبد الناصر من نوبة قلبية ونقل على الفور إلى منزله حيث فحصه الأطباء وتوفى بعدها بعدة ساعات حوالى الساعة السادسة مساءًا وبعد الإعلان عن وفاته.