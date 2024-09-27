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أخبار مصر

وزير الكهرباء يزور معرض إنجازات الصناعة الوطنية الروسية

وزير الكهرباء يزور
وزير الكهرباء يزور معرض إنجازات الصناعة الوطنية الروسية
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 زار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة، معرض إنجازات الصناعة الوطنية الروسية بمشاركة قيادات شركة "روس آتوم " القائمة على تنفيذ المحطة النووية بمدينة الضبعة وحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية.

 

وزير الكهرباء يزور محطة ليننجراد النووية الروسية  

 يأتي ذلك فى ختام زيارته إلى محطة ليننجراد النووية بمدينة سان بطرسبورج ومشاركته فى اجتماعات وزراء الطاقة لدول "البريكس " المقام بالعاصمة الروسية موسكو خلال فعاليات أسبوع الطاقة الروسي.

 

بدأت الزيارة بجولة تفقدية للأجنحة والقاعات البحثية التى تشرح الصناعات الروسية فى شتى المجالات منذ بدايتها، وتوضح مراحل التطور المختلفة والتكنولوجيات الحديثة وكيفية الاعتماد على الموارد المتاحة فى بناء قطاعات صناعية ضخمة، وشملت الزيارة الصناعات المتعلقة بالطاقة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة وتوليد الكهرباء، وكذلك مراحل التطوير والتحديث الخاصة بها، لاسيما فيما يتعلق بمعايير الأمان النووى والإدارة والتحكم والتشغيل وغيرها.

 

وزير الكهرباء يشارك في اجتماعات وزراء الطاقة بمجموعة البريكس 

 وكان الدكتور محمود عصمت قام بزيارة الى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة فى اجتماعات وزراء الطاقة لدول" البريكس "، تخللها زيارة إلى مدينة سان بطرسبورج، حيث محطة ليننجراد النووية المرجعية لمحطة الضبعة النووية والتى أمضى بها يوما كاملا داخل مفاعلاتها المختلفة وانظمة التحكم والتشغيل، وادار نقاشا مفصلا مع الأطقم القائمة على المحطة وعدد من مسئولي الملف النووي الروسي للاستخدامات السلمية، والتقى بالمتدربين المصريين من كوادر هيئة المحطات النووية.

 

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